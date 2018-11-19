World of Tanks стала четырёхкратным обладателем «Золотого джойстика»

Разработка резидента ПВТ «Гейм Стрим» второй год подряд получает престижную премию в мире видеоигр «Золотой джойстик». Проект World of Tanks отметили как самый «живучий». В 2012 и 2013 годах разработка белорусов выигрывала в номинациях «Лучшая ММО-игра» и «Лучшая онлайн игра».

«Радуют не только высочайший уровень международного признания, но и продолжительность успеха, способность сохранять лидерские позиции в течение многих лет, позволяющие по праву утверждать, что белорусский программный продукт стал мировой «классикой», символизирует талант и качество, проверенные временем», - отметил директор СООО «Гейм Стрим» Виктор Новочадов.

Golden Joystick Award — ежегодная церемония награждения за лучшие компьютерные игры. Организуется с 1983 года британской медиа-компанией. Победителей выбирают сами геймеры.