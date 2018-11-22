Городское кафе GARAGE запустило новое мобильное приложение

Городское кафе GARAGE в этот вторник анонсировало запуск нового мобильного приложения. Оно позволит круглосуточно заказывать еду с доставкой: просто, удобно и быстро. Для пользователей Android и iOS приложение стало доступно для скачивания с 22 ноября.

По словам представителей компании, оформление заказа в новом мобильном приложении займет всего одну минуту: интерфейс приложения интуитивно понятен и прост. Меню разбито по категориям, для каждого блюда – сочное фото, детальное описание и указание калорийности, – всё это поможет сделать клиенту осознанный выбор. Кроме того, есть возможность добавить дополнительные ингредиенты к выбранным блюдам – несомненно, такая фишка порадует гурманов.

Авторизоваться в приложении можно с помощью номера мобильного телефона. После входа в личный кабинет у пользователя появляется возможность сохранить историю заказов; повторить ранее созданный заказ; отследить, где находится курьер. Все пользователи (даже не авторизованные) могут посмотреть адреса и время работы всех ресторанов сети, получить информацию о новых акциях и спецпредложениях. К слову, при первом заказе через мобильное приложение обещают привезти Пепперони в подарок.

Доставка работает круглосуточно, минимальная сумма заказа – 14.50. Кроме того, в приложении можно оформить заказ и забрать его самостоятельно по удобному адресу. На заказы с+собой действует скидка -30%.

«Мы надеемся, что новое приложение понравится нашим клиентам: мы старались сделать его максимально простым, удобным и информативным. Хочу также отметить, что на текущий момент запущен базовый функционал приложения, в дальнейшем мы планируем его расширить: появится возможность накапливать и использовать бонусные баллы, оплачивать заказ банковской картой прямо из приложения» - отмечает Анна Збаровская, руководитель R&D команды GARAGE.