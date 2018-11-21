«Белтелеком» предлагает новую услугу «Аудиоинформирование»

«Белтелеком» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям воспользоваться новой услугой «Аудиоинформирование».

Услуга поможет оптимизировать работу по информированию клиентов, позволит повысить лояльность клиентов и уровень их осведомленности о деятельности вашей компании. С помощью воспроизведения голосового сообщения (по имеющейся у вас клиентской базе телефонных номеров сети РУП «Белтелеком») можно оперативно проинформировать, например, о необходимости оплаты услуг, проводимых маркетинговых мероприятиях (акциях, скидках, розыгрышах и т. п.), а также передать иные полезные сведения.

Управление услугой осуществляется посредством web-портала. Плата за «Аудиоинформирование» составляет 0,05 руб за факт дозвона. Подключить услугу можно в службах продаж РУП «Белтелеком».