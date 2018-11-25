В Windows 10 произошел очередной сбой

Кумулятивное обновление KB4467708 для версии Windows 10 (1809) билд 17763.134 нарушает работу сроки поиска в штатном медиаплеере.

После установки этого обновления пользователи не могут использовать панель поиска в проигрывателе Windows Media при воспроизведении определённых файлов. В компании уже знают о проблеме и обещают решить её в ближайшее время. Также у некоторых пользователей сбоит приложение «Блокнот». В Редмонде утверждают, что знают и об этой проблеме и готовят соответствующий патч в ближайшем кумулятивном апдейте. Хотя точных сроков, по традиции, не называют.

Кроме того, разработчики из Microsoft скоро добавят в Windows 10 панель мониторинга, которая позволит отслеживать текущие известные проблемы в операционной системе, а также видеть, когда компания планирует исправить их. Она появится в сборках в 2019 году. Пока же разработчики планируют публиковать подобные данные в интернете.

Подобный подход позволяет собрать данные об ошибках в одном месте, хотя и не лишён недостатков — ведь требуется заходить на сайт компании. С другой стороны, обещанная панель мониторинга упростит ситуацию и позволит отслеживать статус ошибок «не отходя от кассы».

Вероятно, ситуация с повторным отзывом обновления Windows 10 October 2018 Update всё же заставила софтверного гиганта пересмотреть некоторые аспекты своей схемы обновлений. Возможно, это изменит ситуацию к лучшему, ведь подобные сбои недопустимы для столь крупной компании. И хотя Microsoft точно не названа дату выхода панели мониторинга, может ожидать, что она появится в весеннем обновлении, предположительно в апреле.