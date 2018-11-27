Видеосервис VOKA и Silver Screen объявили о начале масштабной коллаборации

Видеосервис VOKA и сеть кинотеатров Silver Screen cinemas объявили о начале масштабной коллаборации. Два крупнейших поставщика медиа-развлечений объединились, чтобы предложить белорусам новый формат отдыха по принципу «все включено»: от премьерных показов фильмов онлайн до спортивных трансляций и уроков иностранного языка прямо в кинозалах.

Первым шагом в синергии станет «единый билет» на просмотр фильма в сети Silver Screen cinemas и онлайн-кинотеатре VOKA. Он позволит посетителям любого киносеанса в декабре получить доступ к 100 телевизионным каналам и 9 тысячам фильмов и сериалов. Уже с 1 декабря «единый билет» будет доступен для приобретения в кассах сети кинотеатров и на сайте www.silverscreen.by.

С 1 декабря при покупке билета на киносеанс в любом из кинотеатров сети Silver Screen cinemas зритель одновременно получит пакет VOKA+MEGOGO на 30 дней. Цена на билет останется неизменной: от 8 рублей в зависимости от времени сеанса и уровня комфортабельности размещения.

Активировать промокод VOKA, полученный при покупке билета в кино, можно на сайте https://www.voka.tv/promo до 1 июля. Сразу после регистрации пользователь получит доступ к коллекции видеосервиса: новинкам 2018 года, фильмам-лауреатам «Оскара», авторскому кино, не попавшему в широкий прокат в Беларуси, документальным картинам, концертам, спортивным трансляциям, спектаклям, а также фильмам на белорусском языке и языке оригинала — для тех, кто хотел бы учиться онлайн.