Wargaming купила разработчиков Fractured Space

Компания Wargaming объявила о приобретении студии разработки Edge Case Games, авторов космического онлайн-экшена Fractured Space.

Команда из 32 человек в полном составе присоединится к британскому офису Wargaming для работы над новым ММО-проектом. Важным фактором в покупке новой студии для Wargmaing стала не только экспертиза во фритуплейных MMO, но и опыт работы с Unreal Engine, так что можно ожидать от проекта использования упомянутого движка.

Параллельно с этим приобретением британский офис Wargaming продолжает расширяться и ищет новые таланты. С полным списком вакансий можно ознакомиться на официальном сайте компании.