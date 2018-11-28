«Белтелеком» модернизировал линейку пакетов услуги «Предоставление физического сервера (dedicated)».

В ноябре введен новый тарифный план услуги dedicated «2*Xeon E5 SPAСE». 15 октября 2018 года был введен тарифный план «2*Xeon E5 PRO», а действующий тарифный план услуги «Профи» был модернизирован путем добавления 1000 Гб внешней системы хранения без изменения стоимости.

Тарифные планы («2*Xeon E5 SPAСE» и «2*Xeon E5 PRO») реализованы на базе новейших высокопроизводительных серверов Intel Xeon E5-2620v4.