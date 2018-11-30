Начал работу Секторальный совет квалификаций в сфере ИКТ при администрации ПВТ

22 ноября 2018 г. состоялось первое заседание Секторального совета квалификаций в сфере ИКТ при государственном учреждении ”Администрация Парка высоких технологий“.

Основными целями создания и работы Секторального совета являются формирование и развитие института профессиональных стандартов, системы оценки и сертификации квалификаций в сфере ИКТ, а также организация взаимодействия между ИТ-компаниями и учреждениями образования по вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ.

В состав совета вошли представители госорганов, университетов и иных учреждений образования, ИТ-компаний, иных организаций и предприятий.

 

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Источник: 

park.by

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Опубликовал: KVbot,

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