Microsoft обновила иконки пакета Office на всех платформах

Компания Microsoft обновила иконки своего пакета Office. Они стали проще и больше, и явно рассчитаны на охват нескольких платформ — Windows, Mac, iOS и Android, поскольку офисные программы из Редмонда есть на всех ОС, за исключением Linux.

Новые иконки получили все основные приложения — Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Утверждается, что приложения на всех платформах получат единый вид иконок, а сами значки должны отразить, как изменился Office с добавленными функциями ИИ и другими новшествами.

Визуально иконки стали проще. Вместо элементов вроде листа с текстом, таблицы и так далее, которые существовали с 2007 года, теперь используются два слоя: отдельно буквы и отдельно узнаваемые символы приложений. В будущем компания сможет как объединять эти слои, так и разделять их. Также со временем будут перерисованы иконки OneDrive, Skype, Skype Business и других приложений.

При этом изменёнными иконками дело не ограничивается. Разработчики упростили ленточный интерфейс в приложениях Office и добавили в него элементы Fluent Design. Причём это касается десктопных, мобильных и веб-версий приложений.

Кроме того, скоро одно из наиболее популярных приложений компании — Outlook Mobile — также получит улучшенный современный дизайн и функции, вроде поддержки общих почтовых ящиков и новых жестов для учётных записей и папок. Однако сроков выхода обновления дизайна для мобильной почтовой программы пока в компании не называют.