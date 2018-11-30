Абонентов «Белинфонет» переведут на тарифные планы velcom

Согласно договоренностям между velcom и ООО «БЕЛИНФОНЕТ» с 11 декабря этого года обслуживание физических и юридических лиц, которые являются абонентами «БЕЛИНФОНЕТ» и пользуются услугами интернета по технологиям Ethernet и ADSL, будет осуществляться компанией velcom.

Так, с 11 декабря физические и юридические лица, которые являются абонентами «БЕЛИНФОНЕТ» и пользуются услугами интернета по технологиям Ethernet и ADSL, будут переведены на тарифные планы velcom.

Смена тарифного плана произойдет в автоматическом режиме. В качестве бонуса всем абонентам будут предоставлены специальные условия обслуживания на 6 месяцев с момента перехода на тарифные планы velcom.