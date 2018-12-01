KV.by временно закрывает комментарии на сайте

С 1 декабря на нашем сайте KV.by невозможно будет оставить комментарий. Это связано с недавними поправками в закон о СМИ.

Напомним, что с 1 декабря вступают в силу поправки в закон о СМИ. Теперь интернет-ресурсы обязаны идентифицировать комментаторов с привязкой к номеру телефона. Допускаются и другие возможности идентификации, но они точно не описаны законодателем. Данное решение опубликовано в прошедший понедельник.

Сейчас редакция KV.by готовит новую систему идентификации пользователей, соответствующую законодательству. Обещаем, что процесс не займет более 2 недель. Просим прощения за доставленные неудобства.