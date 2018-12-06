Мининформ ограничил доступ к 151 интернет-ресурсу

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 151 сайту, связанному с продажей наркотиков. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте министерства, сообщает БЕЛТА.

"Министерство информации 6 декабря приняло решение об ограничении доступа к 151 интернет-ресурсу за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов", - говорится в сообщении.

Такое решение Мининформ принял на основании действующего законодательства.

