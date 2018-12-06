Google назвал самые популярные видео 2018 года на YouTube

Google традиционно представил YouTube Rewind 2018 – самые популярные видео года на YouTube в мире и Беларуси.

В белорусском рейтинге самых популярных видео года лидирует комедийный клип Вадима Галыгина и группы «Ленинград» – «8 Марта». Вторым по популярности стало видео с развивающими мультфильмами и песнями для детей; в топ-3 также вошло видео – пародия Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Извинение за Ibiza».

Среди музыкальных видео в 2018 году лидером у белорусских пользователей Youtube стал дуэт Егора Крида и Филиппа Киркорова «Цвет настроения черный».