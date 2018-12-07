Первый «умный» павильон «Белсоюзпечати» откроется 11 декабря

Первый «умный» павильон «Белсоюзпечати», который находится на пр. Победителей, планируют открыть 11 декабря — сейчас завершается его установка, сообщила заместитель генерального директора РУП «Белсоюзпечать» Алеся Винник, пишет агентство «Минск-Новости».

По ее словам, посетители смогут заряжать здесь свои гаджеты, безлимитно пользоваться услугой доступа в Интернет через высокоскоростной Wi-Fi. При создании такого павильона учитывались принципы эргономики в дизайне, использовались энергоэффективные технологии.

— На входной группе павильона разместим инфографику в виде иконок, отражающих весь спектр услуг и возможностей, а также QR-коды, посредством которых можно будет мгновенно перейти на официальный сайт предприятия, в интернет-магазин, на странички «БелДрук» в социальных сетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте», — рассказала А. Винник.

Она добавила, что для улучшения уровня обслуживания предприятие вводит систему оценки — «лайкер» персонала, благодаря которой станет возможным оперативно реагировать на замечания, предложения и благодарности в адрес продавцов и торговой сети в целом. Кстати, продавцы смогут общаться с покупателями на разных языках — используя онлайн-переводчик.