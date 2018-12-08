На KV.by снова можно оставлять комментарии

Редакция KV.by подготовила новую систему идентификации пользователей, соответствующую законодательству. Теперь для идентификации необходимо оставить свой номер телефона и подтвердить его через проверочный код.

Напомним, что с 1 декабря вступили в силу поправки в закон о СМИ. Теперь интернет-ресурсы обязаны идентифицировать комментаторов с привязкой к номеру телефона.

Комментарии на сайте можно будет добавлять после того, как пройдете идентификацию по номеру телефона.