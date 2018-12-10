В Минске прошел зрелищный финал киберспортивного турнира Red Square & 5 элемент Dota 2 Open

8 декабря в минском ТРЦ Green City при поддержке Белорусской федерации киберспорта отгремел финал масштабного турнира Red Square & 5 элемент Dota 2 Open. На онлайн-отборочные чемпионата, которые состоялись 29 ноября и 3 декабря, было подано рекордное количество заявок – 136! В гранд-финал прошли только две самые результативные команды – Nemiga Gaming и Pavaga Junior. В субботу, 8 декабря, на кону их выступлений стояла не только победа, но и внушительный призовой фонд.

О твердом намерении побеждать команда Nemiga Gaming заявила уже в первой карте – 1:0. Во второй карте ее противникам удалось сравнять счет – 1:1. После завязавшейся интриги команды ушли на большой перерыв, а зрителей ждала встреча с популярными блогерами и звездами YouTube – Стасом Давыдовым и Приятным Ильдаром. Специальные гости не только ответили на вопросы поклонников, провели для них фото- и автограф-сессию, но и сыграли между собой в Dota 2, набрав команды прямо из зрительного зала! Победителя, а им стала команда Приятного Ильдара, наградили геймерскими аксессуарами Red Square.

Кроме этого, партнеры турнира радовали зрителей розыгрышами подарков и сюрпризами на протяжении всего игрового дня. Например, только 8 декабря при покупке продукции компании Red Square в магазине «5 элемент» на сумму от 25 BYN можно было получить подарок при предъявлении чека промоутеру на мероприятии.

– Киберспорт – перспективная и стремительно развивающаяся дисциплина. Мы видим в ней большой потенциал, поэтому с радостью согласились выступить партнером чемпионата. Спрос на игровые компьютеры, консоли, аксессуары и игры устойчиво растет. «5 элемент» активно работает с поставщиками, чтобы сделать предложение для геймеров интересным и выгодным. Белорусам пора узнать о своих звездных киберспортивных командах, которые выступают на престижных турнирах и отстаивают честь страны на международной спортивной арене, – комментирует Александр Авакян, коммерческий директор «5 элемент».

После большого перерыва команды вернулись на игровую площадку, чтобы провести решающие схватки. В результате, выиграв две карты подряд, чемпионом турнира стала Nemiga Gaming. Ребята увезли с собой 2200 BYN и 5 клавиатур Red Square Oldschool V2, а серебряный призер турнира – команда Pavaga Junior – 800 BYN и 5 гарнитур Red Square Avalon.

– Для белорусского зрителя киберспортивный офлайн-турнир – достаточно уникальное и необычное событие. Мы постарались сделать гранд-финал максимально ярким, интересным и масштабным, чтобы не только привлечь свою целевую аудиторию, но и расширить ее, показав зрителю настоящую драматургию и зрелищность этого вида спорта, – прокомментировал Максим Степанов, владелец бренда Red Square.

В ТРЦ Green City была построена специальная игровая зона с площадками для команд, передвижной телестанцией, студией для комментаторов и аналитиков. Посетители турнира могли насладиться финальными противостояниями из удобного зрительного зала или «мягкой» фан-зоны. Огромный экран и качественный звук усиливали впечатления от просмотра.

Гранд-финал посетило более 1,5 тыс. человек, а прямую онлайн-трансляцию чемпионата на платформе «ВКонтакте» посмотрело почти 275 тыс. зрителей.