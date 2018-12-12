Google представил топ-запросы 2018 года в Беларуси

Google традиционно назвал рейтинг самых популярных запросов байнета за 2018 год. Компания проанализировала миллионы поисковых запросов и выяснила, что искали белорусы в Google в этом году.

Самым популярным запросом года в Google Беларусь стал 21-й чемпионат мира по футболу. Девятую позицию рейтинга почетно занял чемпионат мира по хоккею. Интерес у белорусов также вызвали ТВ-шоу: шестой сезон «Холостяка» и «Замуж за Бузову». 10-ку самых популярных запросов традиционно разбавили сериалы: третий сезон «Мажора», «Полицейский с Рублевки», а также второй сезон сериала «Ивановы Ивановы».

В категории «Персона» белорусы чаще всего интересовались знаменитостями, ушедшими из жизни в этом году: Стивеном Хокингом, рэпером XXXTentacion, Иосифом Кобзоном и Олегом Табаковым. Белорусских пользователей Google также привлекали истории, связанные с Настей Рыбкой, легендой рок-музыки Фредди Меркьюри и Президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Самым топовым фильмом по запросам белорусов в 2018 году стал биографический фильм «Богемная рапсодия» о британской рок-группе «Queen». Вторая по популярности – спортивная драма «Движение вверх». Третье место занимает фантастический фильм «Веном».

Лидерами в категории «Сериал» стали «Мажор», «Полицейский с Рублевки» и «Ивановы Ивановы». В топ-3 в категории «ТВ-шоу года» в Беларуси вошли: «Евровидение 2018», шестой сезон шоу «Холостяк» и «Замуж за Бузову».

В 2018 году белорусов больше всего интересовало приобретение автомобиля, велосипеда и квартиры. Примечательно, что в топ-10 вошли такие запросы, как «участок под Минском», а также «Белжд билет». Традиционно белорусские пользователи интересуются приобретением айфона. В этом году в списке желаний у белорусов айфон 7.