Криптомайнеры продолжают атаковать российских пользователей

Компания Check Point Software Technologies обнародовала отчёт Global Threat Index, в котором представлены результаты исследования ситуации с кибербезопасностью в ноябре текущего года.

Сообщается, что российских пользователей продолжают активно атаковать криптомайнеры — зловреды, задача которых заключается в скрытой добыче криптовалют. Так, самой активной вредоносной программой в нашей стране по итогам ноября стал майнер Coinhive, предназначенный для онлайн-майнинга криптовалюты Monero без ведома пользователя, когда он посещает веб-страницу.

На втором месте в рейтинге зловредов расположился майнер Cryptoloot, использующий мощность процессора или видеокарты компьютера жертвы для добычи криптоденег.

Замыкает тройку модульный бот Andromeda, который применяется злоумышленниками для доставки дополнительных вредоносных программ на заражённые устройства.

В то же время эксперты отмечают, что злоумышленники используют значимые события, такие как праздники, распродажи или крупные спортивные события, чтобы получить незаконную прибыль. К примеру, ботнет Emotet смог войти в Топ-10 рейтинга за счёт нескольких сезонных вредоносных кампаний — ко Дню благодарения и «Чёрной пятнице».

Если рассматривать сегмент мобильных угроз, то в тройку лидеров вошли вредоносные программы для операционной системы Android. Это, в частности, модульный троян Triada, зловред Hiddad с возможностью демонстрации рекламы и банковский троян Lokibot.