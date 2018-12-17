В Беларуси запустили технологию оплаты покупок смартфоном

БПС-Сбербанк в партнерстве с Mastercard запустили инновационный сервис SberPay, с которым смартфон становится инструментом оплаты покупок. Это первое на рынке решение оплаты мобильным телефоном, разработанное белорусским банком с применением технологии токенизации Mastercard. Установив SberPay на Android-устройство c NFC модулем, держатели карт Mastercard БПС-Сбербанка могут просто, удобно и безопасно оплачивать покупки везде, где принимают к оплате бесконтактную технологию Mastercard.

«БПС-Сбербанк первым предложил рынку решение с использованием технологии Masterсard Digital Enablement Service (MDES) в собственном мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Нашим клиентам будет удобно пользоваться этим новым сервисом, с которым оплачивать покупки просто и быстро, – рассказал Олег Бородко. – Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать телефон и поднести его к терминалу. Кроме того, SberPay – бесплатный сервис. И благодаря своей простоте и доступности мы ожидаем, что он быстро станет популярным в Беларуси».

Сервис позволяет рассчитаться смартфоном в магазинах, кафе, ресторанах и других торговых и сервисных предприятиях с терминалами бесконтактной оплаты. Таким же способом можно оплачивать проезд в минском метро. Использовать смартфон в качестве кошелька можно и за рубежом – в любой точке мира, где принимают бесконтактную технологию Mastercard. Все транзакции защищены технологиями Mastercard.

«Mastercard приносит на рынок Беларуси передовые платежные решения, в их числе и технологии для оплаты покупок в одно касание смартфоном, - комментирует Нина Виллемс, глава Mastercard в Беларуси, Казахстане и Армении. - Мы очень рады, у держателей карт Mastercard появляется новая интересная возможность, так как в партнерстве с БПС-Сбербанк на рынок выходит SberPay. Этот сервис создан с применением инновационной технологии токенизации Mastercard. Как для покупателей, так и для торговых точек каждая операция, совершенная с помощью токена защищена так же надежно и представляет те же гарантии и преимущества, как и любая оплата с Mastercard».

С сервисом «дружат» смартфоны таких мировых брендов как: Samsung, Huawei, ZTE, LG, Lenovo, Xiaomi и многие другие.