beCloud запустил в Минске первые опытные зоны 5G

Инфраструктурный оператор beCloud запустил первые в стране опытные зоны 5G в столице Беларуси. Пилот основан на технологии 5GNew Radio, включает в себя три базовые станции в центральных районах Минска в диапазоне 3,5 ГГц. Проект разработан beCloud совместно с хорватской компанией Ericsson Nikola Tesla.

Глобальная задача опытных зон — исследование рынка востребованных услуг в сетях 5G и поиск эффективных бизнес-решений. При их создании использовалось оборудование широкополосного беспроводного доступа компании Ericsson, соответствующее технологии 5G. Тестирование организовано по сценарию Non standalone (NSA) с использованием существующей сети LTE.

Опытные зоны позволят beCloud протестировать перспективные для 5G области — возможности новой технологии будут полезны для промышленного интернета, беспилотного транспорта, видеоаналитики и ряда других проектов. Базовые станции позволят обеспечить beCloud сверхскоростную передачу данных —1 Гбит/с и более на одно абонентское устройство. Также опытные зоны позволят изучить вопросы совместного с другими системами использования диапазона 3,5 ГГц.

Кроме того, сеть пятого поколения обеспечит базу для развития индустриального «интернета вещей», а также станет фундаментом развития инфраструктуры для программы цифровой экономики Беларуси.