В «World of Tanks: Наемники» стартует обновление 4.8.

Обновление 4.8 с танками Польши, 12 дней особых миссий в честь праздников, уникальный танк для всех, специальный праздничный режим, новые премиум-машины — все это просто распирает мешок с подарками танкового Деда Мороза, и он спешит поделиться добром с командирами.

Обновление 4.8 выходит уже сегодня. Оно завезет в игру множество давно ожидаемых нововведений и целый эшелон танков из польского дерева развития, выполненных в роскошном HD-качестве. Прокачивайте такие интересные машины, как 14TP и 40TP Habicha, чтобы дойти до бронированного тяжеловеса X уровня с мощным ударом — 60TP Lewandowskiego.

21 декабря начнутся 12 дней праздников. Выполняя особые праздничные миссии, игроки будут получать подарки — больше опыта за кредиты, больше кредитов, больше снаряжения и больше всего остального! Параллельно будет идти праздничная распродажа наборов. Дополнительным подарком каждому игроку, сыгравшему хотя бы одну битву в период с 21 декабря по 3 января, станет уникальный премиум-танк ЛТП «Дед Мороз», просто излучающий праздничное настроение.

На неделю (с 18 по 25 декабря) в игру вернется любимый командирами режим «Танчики». Садитесь в игрушечный танчик или САУшку и расстреливайте врагов снарядами с присосками, разнося их в облака конфетти — под новогодней елкой, среди гор подарков. Также, сегодня гаражи игроков сменят привычный облик на кое-что поновогоднее и добавят еще капельку праздничного настроения.

И наконец, в магазине появится новый премиум-танк наемников под названиемBrick. Это уникальная машина с каменной — в буквальном смысле! — броней: крепкая стальная основа армирована слоем кирпичей. Вкупе со скорострельным орудием это делает танк отличным подарком для себя любимого. Поклонники исторических машин смогут приобрести легендарный Pudel — захваченный во время Варшавского восстания и перекрашенный в польские цвета Panther Ausf. G.