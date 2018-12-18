Wargaming показала игровой процесс Pagan Online

В ноябре компания Wargaming и сербская студия Mad Head Games анонсировали ролевой экшен Pagan Online в мире языческих мифов, а теперь представили первый трейлер с записью игрового процесса альфа-версии.

Игра выйдет в 2019 году (точная дата не сообщается) и предложит насыщенное действием прохождение, яростные схватки с ордами монстров и злокозненными боссами, которым придётся умереть от холодного оружия и магии героев. Ролик знакомит с тремя первыми героями — их выбор будет со временем расширяться наряду с игровым окружением и сюжетной составляющей. Pagan Online должна прийтись по душе тем, кто не прочь выступить в роли берсерка и под яростную музыку окунуться в море крови жутковатых врагов.

Чтобы справиться с волнами противников, игроку потребуется проявить свои тактические навыки и ловкость, вовремя уходя из-под ударов и нанося противникам сокрушительное поражение комбинацией рядовых атак и особых способностей. Разработчики отмечают, что Pagan Online рассчитана на искушённых в этом жанре игроков, которые оценят сложную систему развития персонажей и смогут эффективно использовать комбинации бойцов. Также обещан живой и меняющийся мир, где каждый бой окажется в новинку благодаря процедурной генерации арен и особенностям подачи сюжета.