Microsoft готовит сразу четыре новые консоли Xbox

Microsoft готовит сразу несколько новых игровых систем, а теперь выясняются подробности обо всех ближайших новинках. Конечно, информация не официальная, и воспринимать её стоит как слухи, но всё же она довольна интересна.

Итак, для начала стоит отметить, что под недавно всплывшим кодовым названием Xbox Scarlett, вероятнее всего, объединены сразу все традиционные консоли Xbox следующего поколения. То есть это название относится не к какой-то конкретной модели, а ко всем сразу. И таких традиционных консолей сейчас готовится сразу две, если верить слухам.

Первой из них является консоль Xbox нового поколения с кодовым именем Anaconda. Она станет своеобразным преемником Xbox One X. Anaconda будет самой производительной и соответственно самой дорогой игровой системой Microsoft нового поколения.

Другой традиционной игровой консолью следующего поколения станет Xbox Lockhart. Она сменит Xbox One S и предложит менее производительное «железо», чем Anaconda, но за более низкую цену. Ожидается, что обе консоли, и Anaconda, и Lockhart, появятся в 2020 году.

Третьей новинкой является «нетрадиционная» консоль с кодовым названием Xbox Maverick. Предполагается, что она сможет запускать игры в облачном сервисе Project xCloud, а не на собственных мощностях. Но зато устройство будет отличаться довольно демократичной ценой. Выход Xbox Maverick ожидается в следующем году.

Наконец сообщается, что Microsoft планирует выпустить и четвёртую новинку — слегка обновлённую версию консоли Xbox One S. Она получит ряд изменений, которые позволяет снизить себестоимость производства. Кроме того, она также будет поддерживать потоковые игры с помощью xCloud, но тем не менее, не утратит способность запускать игры и полностью локально. Эта приставка тоже должна появиться в наступающем 2019 году.