Названы самые популярные игры и приложения в мире

Рынок мобильных приложений продолжает расти, как с точки зрения количества загрузок, так и с точки зрения оборота. Аналитическая компания App Annie подвела итоги года, подчитав, что число совокупных загрузок приложений на платформах iOS и Android в 2018 году превысило 113 миллиардов, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Пользователи потратили на них $76 миллиардов, что на 20 процентов больше по сравнению с прошлым годом. И это без учета сторонних китайских магазинов приложений.

Основной фактор роста рынка — это мобильные игры, которые стали наиболее популярным и прибыльным игровым форматом. В 2018 среди его флагманов отметились Fortnite, PUBG и Roblox, которые отличает требовательность к «железу», а также доступность сразу на нескольких платформах. Этот же тренд будет доминировать на рынке и в следующем году. Впрочем, «казуальные» игры отстают совсем немного.

Еще один фактор роста — это подписки, благодаря которым (а также играм) в 2019 году рынок приложений вырастет до 122 миллиардов долларов. App Annie также подсчитала, что в 2018 году средний пользователь смартфона тратил на приложения почти три часа в день, что на 10 процентов больше, чем в 2017 году, и на 20 процентов больше, чем в 2016 году.

Судя по сводке по загрузкам в обоих магазинах приложений за 2018 год, самым популярным приложением в мире стал Messenger (чат для Facebook), а Helix Jump — самой загружаемой игрой. Fate / Grand Order принесла создателям наибольшую прибыль из всех игр, в то время как Netflix принес наибольшую прибыль среди приложений.