Более полумиллиона компьютеров оказались заражены вирусом WannaCry

Опасный вирус WannaCry, поразивший в 2017 году более 300 тысяч компьютеров, обнаружен в сотнях тысяч устройств по всему миру. Об этом в Twitter рассказал руководитель отдела безопасности и анализа угроз компании KryptosLogic Джейми Хэнкинс (Jamie Hankins).

По его данным, за сутки специалисты компании зафиксировали почти три миллиона запросов, поступающих от 220 тысяч зараженных компьютеров. За неделю им удалось отследить более 17 миллионов запросов от почти 640 тысяч устройств в 194 странах.

Эти компьютеры заражены первой модификацией вируса, который постоянно обращается к специальному домену, запрашивая сигнал о начале атаки. Сейчас ресурс доступен и подконтролен специалистам в области кибербезопасности. Однако любой сбой в сети или проблемы с электричеством могут отключить его, и тогда WannaCry активизируется.

Больше всего зараженных устройств находится на территории Китая, России, Индии, Индонезии и Вьетнама. Хэнкинс посетовал на то, что пользователи совсем забыли об угрозах, которые несет WannaCry. «Количество урона, который может нанести сбой... пожалуйста, очистите ваши системы», — обратился он к юзерам.