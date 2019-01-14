В центре Минска появится бесплатный Wi-Fi

Подключиться к общественной сети Free Wi-Fi Minsk, которая распространена во многих крупных торговых центрах Минска, можно будет на площади Свободы, а также в районе Дворца Спорта.

Итак, будет подключение к интернету на скорости до 100 Мбит\с. Скоро работу, нагрузку на сеть протестируют волонтеры БРСМ. Студенты смогут заключать соглашение о присоединении к интернету через специально созданное веб-приложение.

В нем же они смогут выбирать, менять тарифные планы, скорость интернета и количество дней пользования. Точки Wi-Fi будут установлены по всей территории Студенческой деревни и обеспечат бесшовное покрытие, что позволит студентам всегда оставаться в сети.