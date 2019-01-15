В Беларуси 4G станет быстрее

Единый инфраструктурный оператор beCloud объявляет о внушительном расширении сети 4G в Беларуси – до конца первого полугодия в стране значительно увеличится количество базовых станций LTE, емкость сети расширится в два раза.

Сегодня белорусский 4G уверенно работает в частотном диапазоне 1800 МГц, до недавнего времени новый для страны диапазон 2600 МГц находился в резерве. Сейчас же данный диапазон используется в самых загруженных локациях Минска и всех областных центров, а также в Пинске, Островце, Барановичах, Мозыре и других районных центрах страны. А в ближайшие шесть месяцев beCloud обеспечит значительное расширение – количество базовых станций 2600 МГц увеличится до пятисот.

Емкость сети LTE увеличится на четверть благодаря полученному beCloud дополнительному частотному ресурсу 5 МГц диапазона 1800. Кроме того, оператором начаты работы по проектированию еще четырехсот базовых станций данного диапазона в Минске и областных центрах. Таким образом, только в диапазоне 1800 будет работать уже больше 2 тысяч базовых станций 4G.

Увеличился и страновой процент охвата населения до 75%, расширился диапазон часов наибольшей нагрузки работы сети – с 19.00 до 02.00, в это время пользователи LTE загружают наибольшее количество трафика.