В Беларуси запущена первая в странах СНГ регулируемая криптобиржа. Инвесторами проекта стали Саид Гуцериев и Виктор Прокопеня. Биржа принимает биткоины и эфириумы, а также фиатные деньги.

15 января запущена торговая площадка токенизированных биржевых активов Currency.com. Это первая криптобиржа, которая лицензирована в соответствии с декретом президента Беларуси Александра Лукашенко «О развитии цифровой экономики», вступившем в силу в марте 2018 года.

На бирже будут торговаться токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. Их котировку будет обеспечивать инвесткомпания Capital.com Виктора Прокопени и семьи Гуцериевых (ее деятельность регулируется британскими и кипрскими финансовыми регуляторами). Сначала типов токенов будет около 150, впоследствии их число планируется довести более чем до 10 тыс.

Инвесторы, которые для торговли на бирже должны будут пройти тестирование, смогут приобретать и продавать токены за криптовалюты (биткоин или эфириум) или фиатные деньги (доллары США, евро, белорусские или российские рубли). Завести деньги на Currency.com можно будет через прямой перевод или платеж с помощью банковских карт Visa и Mastercard, эмитированных любыми банками, в том числе иностранными, обслуживать транзакции будут белорусские БелВЭБ и Паритетбанк.