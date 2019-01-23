Акселератор Sector X открывает новый набор

Sector X - это акселерационная платформа, помогающая стартапам из Восточной Европы строить масштабируемые компании в США и Западной Европе. В команде - фаундеры успешных стартапов, менторы и спикеры из США, Украины, России, Финляндии, которые принимали участие или управляли такими программами, как Startup Sauna, Founder Institute, 500 startups, YCombinator.

Sector X находится на территории Unit.city - крупнейшего и быстрорастущего инновационного парка прямо в центре замечательного Киева в Украине.

Акселерационная программа состоит из двух этапов - Песочница и Акселератор:

Первый этап акселерации проходит в Киеве и длится 1,5 мес.

и длится 1,5 мес. Второй этап проходит в Нью-Йорке или в Вильнюсе и длится 2 мес.

Остальные плюшки:

Сфокусированная акселерационная программа

Крутое пространство для работы в Unit.city

Точечные воркшопы и встречи с успешными фаундерами

Поддержка личного трекера/коуча

Акселератор приглашает стартапы с мотивированными командами, прототипом и амбициями подать заявку и выйти на новый уровень!

Конец приема заявок - 15 февраля 2019.

Начало программы - 1 марта 2019.

Узнать больше и подать заявку можно здесь - https://sectorx.city/accelerator