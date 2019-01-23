Акселератор Sector X открывает новый набор

Sector X - это акселерационная платформа, помогающая стартапам из Восточной Европы строить масштабируемые компании в США и Западной Европе. В команде - фаундеры успешных стартапов, менторы и спикеры из США, Украины, России, Финляндии, которые принимали участие или управляли такими программами, как Startup Sauna, Founder Institute, 500 startups, YCombinator.
Sector X находится на территории Unit.city - крупнейшего и быстрорастущего инновационного парка прямо в центре замечательного Киева в Украине.
Акселерационная программа состоит из двух этапов - Песочница и Акселератор:
- Первый этап акселерации проходит в Киеве и длится 1,5 мес.
- Второй этап проходит в Нью-Йорке или в Вильнюсе и длится 2 мес.
Остальные плюшки:
- Сфокусированная акселерационная программа
- Крутое пространство для работы в Unit.city
- Точечные воркшопы и встречи с успешными фаундерами
- Поддержка личного трекера/коуча
Акселератор приглашает стартапы с мотивированными командами, прототипом и амбициями подать заявку и выйти на новый уровень!
Конец приема заявок - 15 февраля 2019.
Начало программы - 1 марта 2019.
Узнать больше и подать заявку можно здесь - https://sectorx.city/accelerator
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