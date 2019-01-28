«Лаборатория Касперского» обозначила ключевые киберугрозы 2018 года в Беларуси

По данным «Лаборатории Касперского», наиболее заметным по количеству атак видом вредоносного ПО, с которым столкнулись белорусы в 2018 году, стали криптомайнеры. Атакам этого вида зловредов подверглись более 15% пользователей.

В целом с различного рода локальными угрозами на своих устройствах (заражение с флешки или съёмного диска) столкнулись чуть более половины (54%) белорусских пользователей, а 40% подверглись атакам в интернете. Помимо этого, всего за год в Республике Беларусь защитными решениями «Лаборатории Касперского» было заблокировано 3 706 838 уникальных вредоносных ссылок. Растет также и количество угроз для мобильных устройств на Android. За прошедший год каждый одиннадцатый владелец таких гаджетов был атакован мобильным вредоносным ПО.

«Как показывает наша статистика, ландшафт киберугроз в Беларуси для пользователей в прошедшем году претерпел некоторые изменения. В частности, гораздо более распространенными стали скрытые майнеры. Это общемировой тренд: большую роль играет то, что майнеры могут в течение длительного времени работать незаметно для пользователя, но даже если программа будет обнаружена, маловероятно, что жертва будет обращаться в правоохранительные органы. При этом последствия заражения могут быть весьма печальными – вплоть до выхода устройства из строя», – отметил Дмитрий Кудревич, представитель «Лаборатории Касперского» в Республике Беларусь.

Для защиты от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует придерживаться нескольких основных правил: