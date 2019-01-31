В 2018 году белорусы потратили на видеоигры почти $70 млн

Исследователи компании NewZoo обновили методологию оценки индустрии видеоигр и поделились новыми данными. Согласно им годовой доход индустрии видеоигр в Беларуси за 2018 год составил $69,3 млн. Это на 8% больше, чем в 2017 году, когда белорусы потратили на видеоигры $64,2 млн.

В международном списке из 100 стран, жители которых потратили на видеоигры больше всего денег в 2018 году, Беларусь заняла 68-е место и расположилась между Сербией ($74 млн) и Пуэрто-Рико ($67 млн). А вот в Восточной Европе Беларусь занимает 11-е место, опережая Хорватию ($60 млн) и Литву ($52 млн).

Единственной отраслью индустрии, в которой зафиксировано снижение дохода, являются браузерные игры. По сравнению с 2017 годом доход от них сократился на 6,1%, а консольные игры, наоборот, показали рост на 10%. Также активно растут доходы от игр на смартфонах и планшетах — на 9% и 9,3% соответственно.

Наибольшей популярностью в нашей стране пользуется игра World of Tanks PC — на конец 2018 года было зарегистрировано более 2 млн учетных записей.