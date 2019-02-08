Google показала тестовую версию браузера Chrome с тёмной темой

Google добавила тёмную тему в тестовую версию браузера для разработчиков Chrome Canary.

Поддержку тёмного режима получили macOS и Windows 10. Он меняет элементы браузера, но не открываемых страниц, даже если те могут работать с тёмными темами. При этом браузер автоматически включает тёмную тему в зависимости от настроек темы macOS и Windows 10.

В апреле 2019 года Google планирует выпустить обновлённую версию основного браузера. Возможно, он получит возможность менять темы.