Тысячи Android-приложений постоянно следят за пользователями

Новое исследование, проведенное Международным институтом компьютерных наук в Калифорнии, раскрыло тревожные цифры: около 17 000 приложений для Android фиксируют все ваши действия на устройстве.

Слежка ведется с помощью так называемого рекламного идентификатора (Advertising ID) который, согласно политике Google, является единственным, что разработчик может знать о пользователе. Новое исследование, однако, выявило, что две трети приложений собирают все виды уникальной идентификационной информации, которая может привязать ваше устройство к вам.

Исследование показывает, что несмотря на все скандалы с утечкой личных данных, все больше приложений нарушают политику Google. У пользователей есть возможности менять настройки приватности, но они касаются только этого самого рекламного идентификатора. А вся остальная информация собирается приложениями вне зависимости от желания пользователя.

Среди скомпрометированных приложений оказались, например, культовые игры серии Angry Birds, аудиокниги от Audible, а также Flipboard. То же самое относится и к приложениям, таким как Battery Doctor и Clean Master, которые установлены на 1 миллиард устройств.