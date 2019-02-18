«Вконтакте» обещает запустить аналог сервиса обмена короткими видео TikTok

Входящая в Mail.ru Group социальная сеть «Вконтакте» разрабатывает собственный сервис для обмена короткими видео. Разработкой сервиса социальная сеть занялась еще несколько месяцев назад и обещает выпустить продукт к лету 2019 г. Это будет отдельное приложение, но интегрированное с социальной сетью.

Интеграция со «Вконтакте» позволит получить дополнительную базу пользователей для успешного запуска, объясняет он. Название новой разработки не раскрывают. Представитель «Вконтакте» отказался от комментариев.

Сервис позволит записывать короткие видео и делиться ими с друзьями и другими пользователями приложения. Функционал и задачи приложения похожи на популярный китайский сервис TikTok, не скрывают оба источника. Но все же это будет не полноценный клон. В приложении от «Вконтакте» будут функции челленджей, когда несколько пользователей выполняют задания под музыку, например танцуют или едят на скорость, и батлы, когда задания на видео выполняют несколько пользователей одновременно.