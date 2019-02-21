ESET предупреждает пользователей Android о поддельных банковских приложениях

ESET предупреждает о росте числа фальшивых банковских приложений, замаскированных под официальные программы. Их целью является доступ к учетным данным и кража денег со счетов пользователей. В исследовании отмечается, что опасность таких подделок недооценивается из-за относительной технической простоты.

К таким выводам пришел Лукас Стефанко, эксперт по безопасности ESET, изучив современные угрозы для мобильных устройств на базе ОС Android. В частности, он отмечаtт, что поддельные банковские приложения и банковские трояны являются самыми распространенными типами вредоносных программ для устройств на ОС Android. Отдельное внимание в представленном отчете уделяется разбору уловок и технологий, к которым прибегают злоумышленники.

По словам эксперта, основным преимуществом таких фальшивок является способность достоверно копировать официальные банковские приложения. Как правило, пользователь принимает подделку за легальную программу, скачивает ее и начинает использование, предоставляя учетные данные для входа в онлайн-банкинг.

В отличие от банковских троянов, которые запрашивают доступ к данным на мобильных устройствах, приложения-фальшивки не вызывают подозрений у пользователя. Кроме того, банковские трояны в принципе легче обнаружить из-за их активности, которую успешно распознают современные средства безопасности.