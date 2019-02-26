Резидент ПВТ признан одной из перспективных компаний в сфере цифровых финансов

ID Finance – резидент Парка высоких технологий, одна из 24 перспективных компаний в секторе цифровых финансовых услуг, за которыми стоит следить в 2019 году. Об этом пишет инвестиционная компания GP Bullhound в своем новом отчете «Технологические прогнозы: тенденции и инновации, определяющие мировой технологический сектор в 2019 году».

ID Finance – компания-пионер на рынке финтеха, которая предоставляет доступ к банковским услугам на тех территориях, где традиционные методы недоступны. ID Finance разработала собственные скоринговые модели для определения рисков, которые обеспечивают ей технологическое преимущество по сравнению с крупными банками, – следует из отчета GP Bullhound. Среди других компаний в секторе цифрового банкинга за которыми стоит следить: SoFi, Brex, Klarna, N26, Monzoи другие.

Цифровой банкинг – одна из десяти тенденций, которые выявил GP Bullhound в 2019 году, в числе остальных тенденций: сервисы потребительских подписок, смещение фокуса в экосистеме мобильных приложений с платформ (AppleandGoogle) на непосредственных разработчиков приложений, рост проникновения технологий в ритейле, а также искусственный интеллект. Эксперты инвестиционного банка отмечают еще один тренд 2019 года – это конец мужского преобладания в секторе технологий: женщины инвесторы и руководители компаний делают все более доступной индустрию финансовых технологий для других женщин.

GP Bullhound – ведущая инвестиционная и консалтинговая компания в области технологий. Основана в Лондоне в 1999 году. Офисы компании расположены в Лондоне, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Берлине, Стокгольме, Гонконге и других городах.

ID Finance — международная финтех-компания, основанная в 2012 году российскими предпринимателями Борисом Батиным и Александром Дунаевым. Офис разработки находится в Минске, в офисе работают около 200 человек.