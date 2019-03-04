Экспорт Парка высоких технологий за 2018 год вырос на 38%

Экспорт Парка высоких технологий за 2018 год резко вырос на 38 процентов по сравнению с 2017 годом и составил $1 млрд 414 млн. По прогнозам мировых аудиторов, Парк должен был приблизиться к этим показателям лишь в 2020 году. Основными потребителями продуктов ПВТ являются страны ЕС и США (более 90%).

Общий объём производства ПВТ составил Br 3 млрд 202 млн, рост по сравнению с 2017 годом 47%. На внутреннем рынке резиденты Парка разработали и внедрили ИТ-решений на сумму Br 297 млн. Это на 59% больше, чем в 2017 году. Средняя зарплата IT-специалиста за прошлый год составила в районе Br 4487. Средний программист платит в 3,2 раза больше подоходного налога, чем средний белорус. При этом взнос в Фонд социальный защиты населения одинаковый.

После подписания Президентом декрета «О развитии цифровой экономики» в ПВТ вступило 267 компаний – за 2018 год больше, чем за всю 12-летнюю историю Парка. При этом активизировалась работа старых компаний, которые за прошлый год создали 5 тыс. новых рабочих мест. В целом вместе с новыми компаниями парк прирос на 13 тыс. работников. По состоянию на конец прошлого года у резидентов ПВТ работало 45,7 тыс. человек.