Сервис «МТС Kids Club» дополнен новыми приложениями. Теперь в нем доступны 62 новые игры. Для удобства каталог структурирован по направлениям и возрасту.

«МТС Kids Club» — более ста премиум-игр и обучающих приложений для Android, ориентированных на детей. Игры защищены от вирусов и рекламы. Также родители могут не беспокоиться о дополнительных расходах, поскольку в приложениях уже активированы все внутриигровые бонусы.

Стоимость пользования услугой составляет 0,20 рубля в сутки, с 12 марта каталог игр будет доступен за 0,30 рублей в сутки. Подробнее о сервисе и способах его подключения можно узнать на сайте МТС.