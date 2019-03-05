«Лаборатория Касперского» планирует выпустить мобильную операционную систему

«Лаборатория Касперского», разработчик антивирусного программного обеспечения, работает над созданием собственной мобильной ОС с расширенными возможностями защиты информации, сообщает информагентство RNS со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании. Операционная система разрабатывается на базе уже существующей программной платформы KasperskyOS, используемой в автомобилях и устройствах интернета вещей.

Целевая аудитория продукта – это корпоративные клиенты, включая крупные компании, в том числе и государственные, а также различные госструктуры. Им система будет предложена в рамках импортозамещения и информационной безопасности

Как отметили источники, не исключена вероятность появления помимо корпоративной и пользовательской версии ОС: в планы разработчиков входит двойное позиционирование проекта. В этом случае система, вероятно, будет устанавливаться на доступные обычному потребителю гаджеты – планшеты и смартфоны, которые сейчас, в большинстве своем, работают на Google Android и Apple iOS.

Разницу между корпоративной и мейнстримной версиями системы информаторы не уточнили, но последняя тоже предложит широкий спектр алгоритмов защиты личных данных.