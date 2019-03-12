Заявление Го Пина (Guo Ping), действующего председателя правления Huawei

Сегодня компания Huawei объявила о том, что подала иск против американского правительства, оспаривающий конституционность раздела 889 «Закона о полномочиях в области национальной обороны» (National Defense Authorization Act) от 2019 г. Компания Huawei требует предоставления средств правовой защиты, в том числе вынесения декларативного постановления о том, что ограничения, направленные против Huawei, неконституционны, а также настаивает на полном снятии указанных ограничений по решению суда.

Конгресс США ни разу не смог предоставить никаких доказательств, подтверждающих правомерность ограничений на продукцию Huawei. Мы использовали все доступные средства, чтобы рассеять сомнения некоторых американских законодателей, но у нас не осталось другого варианта, кроме как оспорить этот закон в суде. Это ограничение не просто неправомерно – оно вредит как Huawei, так и жителям США.

Компания Huawei работает в 170 с лишним странах и регионах мира. Как ведущий мировой поставщик технологических решений мы всегда предельно серьезно относились к своим обязательствам, в том числе мы дали обещание производить безопасное и надежное оборудование, соответствующее отраслевым стандартам. На протяжении вот уже тридцати лет мы обладаем прекрасной репутацией в области информационной безопасности. Huawei никогда не устанавливала и не будет устанавливать бэкдоры. Мы никогда не позволим делать что-либо подобное c нашим оборудованием.

Американское правительство давно объявило об угрозе, исходящей от Huawei. Оно взламывало наши сервера, похищало нашу электронную корреспонденцию и исходные коды. Несмотря на это, американскому правительству так и не удалось предоставить доказательства в поддержку их обвинений в адрес Huawei о том, что компания угрожает информационной безопасности. Несмотря на это, американское правительство делает все возможное, чтобы очернить компанию и ввести общественность в заблуждение относительно Huawei. Что еще хуже, американское правительство пытается заблокировать нам доступ к сектору 5G в других странах.

Huawei внесла большой вклад в то, чтобы стать мировым лидером сектора 5G. Принимая во внимание, что Соединенные Штаты так и не представили никаких доказательств в поддержку своих обвинений относительно безопасности, мы предполагаем, что тем самым они искусственно создают препятствия для использования технологий Huawei в других странах. Возможно, они опасаются, что другие страны благодаря нашим передовым технологий догонят и перегонят США.

Вероятно, американское правительство ошибочно считает, что оно выиграет от запрета Huawei. Но правда заключается в том, что ограничение вклада компании в развитие сетей 5G в США и других странах только повредит национальным интересам США. Быстрое развертывание сетей 5G может принести выгоду другим странам.

К сожалению, «Закон о полномочиях в области национальной обороны» введен в действие, чтобы ограничить деятельность Huawei, и нам не дали шанса защитить себя. Раздел 889 Закона не позволяет нам обслуживать своих американских клиентов. Он наносит ущерб нашей репутации и лишает нас возможности обслуживать клиентов за пределами Соединенных Штатов. Это нарушение законодательных процедур США. Этот раздел лишает Huawei права на надлежащую легитимную процедуру, нарушает принцип разделения власти, подрывает правовые нормы США и противоречит духу Конституции США. Раздел 889 нарушает наши права и вредит американским потребителям. Когда Конгресс ввел в действие «Закон о полномочиях в области национальной обороны», он действовал неконституционно, поступая как верховный судья с неограниченной властью.

Другие страны c полным на то правом противятся кампании американского правительства, и сам президент США недавно усомнился в справедливости аргументов, использованных для блокирования Huawei. Если этот закон признают неконституционным, как и должно быть, компания Huawei сможет поставлять передовые технологии в Соединенные Штаты и помочь выстроить лучшие сети 5G. Huawei готова ответить на вопросы американского правительства относительно обеспечения безопасности. Отмена ограничений даст правительству США возможность свободно работать с Huawei и решать реальные проблемы безопасности.

Мы вынуждены прибегнуть к обращению в суд в качестве крайней меры. Мы с нетерпением ждем решения суда и верим, что оно будет принято в пользу Huawei и жителей США.