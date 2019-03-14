Wargaming и студия Frag Lab работают над MMO-шутером нового поколения

Wargaming и студия Frag Lab стали партнерами в разработке массово-многопользовательского F2P-шутера нового поколения. Проект будет использовать около десятка продуктов Amazon Web Services (AWS), выделенные серверы Amazon GameLift, а также AAA-движок Amazon Lumberyard.

Frag Lab — киевская студия, в составе которой уже 125 профессионалов. Наряду с создателями Warface — популярного F2P-онлайн-шутера от первого лица — среди ее сотрудников есть те, кто внес вклад в разработку Battlefield 2 и серии Crysis.

Amazon Game Tech — набор решений, позволяющих разработчикам создавать технически совершенные онлайн-игры. Wargaming и Frag Lab используют Amazon GameLift для оперирования и масштабирования игровых серверов, задействуют множество сервисов — включая Amazon Route53, Simple Storage Service (S3) и Elastic Container Service для Kubernetes (EKS) — и создают игру на движке Amazon Lumberyard.

Анонс новой игры и более подробная информация появятся в течение этого года.