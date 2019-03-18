Компания HUAWEI сообщает, что смартфон HUAWEI Mate X получил первый в мире сертификат 5G CE, выданный TÜV Rheinland, мировым лидером в области независимой экспертизы. Это означает, что смартфон успешно прошел все тесты и стал первым в мире 5G-смартфоном, который одобрен Уведомительным органом Европейского Союза.

Брюс Ли, вице-президент подразделения мобильных устройств HUAWEI Consumer BG, отметил на церемонии вручения: «По сравнению с предыдущим поколением технологий связи и продуктов, 5G-технологии и устройства стали более сложными. Стандарты сертификационных испытаний в области 5G постоянно совершенствуются. Благодаря сотрудничеству команд HUAWEI и TÜV Rheinland, обе стороны достигли значительного успеха в развитии многих ключевых технологий сертификации. В будущем HUAWEI продолжит сотрудничать с TÜV Rheinland в направлении сертифицирования коммуникационного оборудования и в продвижении 5G-терминалов для коммерческого применения».

Стефан Кишка, президент подразделения беспроводной связи и интернета вещей TÜV Rheinland, подытожил: «Я рад, что TÜV Rheinland подтвердила уровень технологического потенциала HUAWEI в области 5G — это хорошая новость для отрасли и потребителей. TÜV Rheinland уже много лет работает в области технологий беспроводной связи. Мы планируем и дальше сотрудничать с HUAWEI в создании и продвижении технологий 5G, приближая новую эру связи».

В HUAWEI Mate X использованы самые передовые технологии и патенты компании. Смартфон оснащeн первым в мире мультирежимным модемным чипсетом Balong 5000. Эта сиcтема на кристалле (SoC) изготовлена с использованием 7-нм технологического процесса; поддерживает стандарты 2G, 3G, 4G и 5G, впервые в отрасли обеспечила пиковую скорость загрузки до 4,6 Гбит/с в диапазоне Sub-6 ГГц и поддержку как автономной (SA), так и неавтономной (NSA) архитектуры 5G. В тонкий складной корпус HUAWEI Mate X встроены четыре 5G-антенны, которые обеспечивают плавную передачу данных и уверенный приeм 5G-сигнала.

Компания TÜV Rheinland полностью отвечает за процесс CE-сертификации 5G-смартфонов HUAWEI. Этот вид сертификации качества является обязательным в Европейском союзе для импортируемых и продаваемых продуктов. Кроме того, CE — обязательный идентификатор для попадания товара на европейский рынок. Такая маркировка означает, что продукция соответствует ряду директив в области беспроводной связи, безопасности, электромагнитной совместимости, защиты окружающей среды и здоровья пользователей.

Для того, чтобы HUAWEI Mate X прошeл все тесты CE-сертификации на всех стадиях разработки, конструирования, дизайна и выходного контроля, соблюдались все необходимые правила и ограничения. В результате спецификации смартфона полностью соответствуют строгим стандартам сертификации CE — по радиочастотному диапазону, электромагнитной совместимости, безопасности, удельному коэффициенту поглощения электромагнитной энергии (SAR) и по другим аспектам.

Получение первого в мире сертификата 5G CE для смартфона закладывает прочный фундамент в широкое коммерческое использование мобильных устройств пятого поколения в будущем, а также в очередной раз подчeркивает лидирующие позиции HUAWEI в области 5G. Компания продолжит активно развивать эту отрасль и обеспечивать комфортный пользовательский опыт в области 5G-связи.