Facebook готовит отдельное приложение для игр

В компании анонсировали новую вкладку Facebook Gaming для основного мобильного клиента, а также отдельное специализированное приложение для пользователей смартфонов. Утверждается, что там пользователи смогут находить интересующие их игры, стримы, тематические группы и так далее.

На первых порах новая функция Facebook Gaming будет запущена для тех пользователей, которые проявляли интерес к игровому контенту, а затем расширится на весь мир. При этом пользователи, которые не могут найти вкладку на своей главной панели навигации, обнаружат её в меню «Закладки».

Кроме того, на Android уже идёт бета-тестирование автономного приложения Facebook Gaming, которое предложит больше функций, чем вкладка. Само приложение уже можно скачать, хотя в нём возможны ошибки.