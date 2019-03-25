Chrome начнет блокировать Flash-контент

Компания Google сообщила, что в браузере Chrome 76, который выйдет в июле этого года, будет принудительно блокироваться Flash-контент. Кроме того, пользователи будут «громко» предупреждаться о его наличии. Новшество связано с грядущим прекращением поддержки Flash Player, которое планируется на конец 2020 года.

Впрочем, это не означает, что пользователи Chrome не смогут просматривать контент, созданный на Flash. Возможность по-прежнему будет доступна, однако для этого придется активировать соответствующий параметр в настройках.

У технологии Flash есть ряд недостатков: высокое потребление системных ресурсов, проблемы с безопасностью и стабильностью, поэтому с появлением HTML5 она отошла на второй план. Сегодня она в основном используется на старых компьютерах, которые не поддерживают HTML5.