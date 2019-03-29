Обнаружен крадущий деньги вирус для Android

Киберпреступники активно используют Android-троян Gustuff, который нацелен на клиентов международных банков, пользователей мобильных криптокошельков, платежных систем и мессенджеров.

Gustuff используется для вывода криптовалюты со счетов пользователей. Заражение смартфонов на Android происходит через СМС с вредоносными ссылками. Жертвами вируса стали пользователи 32 приложений для хранения криптовалют и клиенты более 100 банков. Анализ показал, что под угрозой находятся пользователи мобильных приложений крупнейших банков и криптокошельков.

В текущей версии вирус также нацелен на юзеров приложений онлайн-магазинов, платежных систем и мессенджеров. Среди них — PayPal, Western Union, eBay, Walmart, Skype, WhatsApp, Gett Taxi.

Троян научился показывать фейковые push-уведомления. При переходе пользователь видит загруженное с сервера фишинговое окно. Жертва сама вводит данные банковской карты или криптокошелька.

Сообщается, что автором вируса является русскоязычный киберпреступник, однако Gustuff «работает» исключительно на международных рынках.