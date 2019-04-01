В приложении Google Camera появилась новая функция

Популярное приложение Google Camera получило обновление до версии 6.2, скачать которую из Play Store могут владельцы смартфонов Pixel.

Разработчики добавили тёмный режим для меню настроек, включающийся автоматически при активированной функции экономии заряда аккумуляторной батареи. Функция корректно работает на смартфонах с бета-версией Android Q, а на Android 9 Pie могут возникать затруднения.

Поскольку приложение и без того применяет чёрный фон, могут появиться сомнения в целесообразности введения тёмного режима для меню настроек. Дело в том, что если пользователю необходимо зайти в меню в ночное время, то белый фон страницы буквально ослепит его, тогда как тёмная тема позволит продолжить комфортное взаимодействие. Использование ночного режима при включённой функции энергосбережения также имеет свои плюсы. Если используется смартфон с AMOLED-дисплеем, то отображение чёрного фона требует активации меньшего числа пикселей, что позволит сократить потребление энергии.

Следующее изменение коснулось экрана перехода, отображаемого при переключении между режимами съёмки. Прежде приложение демонстрировало чёрный экран, в центре которого размещался значок выбранного параметра. В новой версии во время переключения между разными режимами пользователь будет видеть объект, на который направлена камера. Ещё одно изменение связано с фронтальной камерой устройства. Теперь при включении вспышки селфи-камеры на дисплее будет появляться соответствующий значок.

На данный момент воспользоваться нововведениями Google Camera 6.2 могут владельцы смартфонов Pixel. Не исключено, что в будущем данная функциональность станет доступна обладателям других устройств на базе Android.