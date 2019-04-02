World of Warships: Legends скоро выйдет в ранний доступ

Новый военно-морской MMO-экшен от Wargaming использует всю мощь PlayStation 4 и Xbox One, добавляя к полюбившимся миллионам игроков сражениям эксклюзивные для консолей возможности и контент.

Издания Premium, Deluxe и Ultimate будут доступны до 1 мая ограниченным тиражом. Их содержимое — от могучих боевых кораблей до уникальных предметов для их кастомизации — порадует и флотоводца-стратега, и коллекционера, а игровая валюта поможет вам отлично стартовать в World of Warships: Legends.

Ранний доступ в World of Warships: Legends начнется 12 апреля — для владельцев PlayStation 4, которые приобрели одно из специальных изданий. 16 апреля игра распахнет двери для всех обладателей PlayStation 4 и Xbox One.