Huawei презентует новые решения для цифровой экономики на ТИБО-2019

Компания Huawei намерена принять участие в выставке «ТИБО-2019» и продемонстрировать решения для реализации программы развития цифровой экономики, а также возможности для создания нового рынка на базе «Интернета вещей» при появлении сетей пятого поколения (5G) и других новейших технологий в ближайшем будущем.

Лозунг нашего стенда, как и лозунг нашей компании, - «Huawei открывает цифровые технологии каждому человеку, дому и организации для создания интеллектуального мира».

Отдельная зона стенда «Цифровизация предприятия» посвящена демонстрации решения облачных технологий для корпоративных клиентов (упрощенное управление умным офисом, кампусные сети, интеллектуальный Центр обработки данных и т. д.).

«Цифровизация повседневной жизни» - это зона, где посетители смогут ознакомиться с новыми технологиями для высокоскоростного домашнего интернета и возможностями панорамного видео. Мы предоставим шанс протестировать одно из решений 5G – это VR 360’. С помощью панорамных очков и демонстрационного оборудования посетители нашего стенда увидят все преимущества технологии 5G. Мы уже близки к мировому тренду высокоскоростного интернета, поэтому мы выделили значительную часть стенда для сетей пятого поколения.

В зоне «Цифровизация IT страны» мы продемонстрируем общий обзор комплексных решений развития ИКТ страны, решение Mini Rapid, которое используется в чрезвычайных ситуациях и решение Умного города IOC в реальном времени. Всего несколько лет назад это можно было увидеть только в фантастических фильмах, а сегодня мы уже живем в новом интеллектуальном мире.

На нашем стенде впервые в Беларуси будут представлены флагманские смартфоны линейки Huawei P30 – Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Новинки стали известными буквально со дня старта мировых продаж благодаря впечатляющей камере и ее возможностям, таким как съемка в темноте, суперзум, портретная съемка. Гости смогут протестировать смартфоны, принять участие в мастер-классах по мобильной фотографии, в конкурсах и квестах с призами.

Директор ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» Фу Хаоюй: «Концепция Тибо-2019 отличается от предыдущих прежде всего тем, что территориально расширилась зона охвата данного мероприятия. Мы услышим мнения экспертов не только ближнего зарубежья, но и дальних стран. И, конечно, у нас также есть чем поделится с ними. Вторым отличием считаю увеличение количества участников Форума и широкий спектр тем для дискуссий. Программа очень насыщена, это связано с очевидным ускорением темпа роста рынка телекоммуникаций Беларуси по сравнению с прошлым годом. Мы наблюдаем быстрый рост нового поколения технологий связи, повышение требований со стороны потребителей, увеличение сегмента доступа в Интернет по всей стране, включая сельскую местность. Мы верим, что такая положительная динамика сохранится в ближайшие годы. И это нас очень радует».

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