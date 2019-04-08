В ПВТ зарегистрированы 56 новых резидентов

Наблюдательный совет ПВТ принял решение о регистрации 56 новых резидентов.

Компании имеют широкий спектр компетенций в разных сферах. Резидент «Брайт Солюшенз» создает программные решения для автоматизации сфер жилищного хозяйства и энергетики. Компания «Регула» разрабатывает и производит устройства для распознавания, считывания и последующего контроля подлинности защищенных документов. «ОМП Систем» внедряет ПО на промышленных предприятиях. «Павага Гейминг» занимается подготовкой киберспортивных команд.

Пришли новые резиденты, которые работают в разных регионах Беларуси: Витебск, Гомель, Могилёв, Гродно, Полоцк, Рогачёв. Компания «Визарт» из Гродно создаёт программное обеспечение для визуализации интерьеров с использованием решений в области компьютерного зрения и дополненной реальности. Резидент «ГудСофт» из Витебска разрабатывает комплекс программных модулей для автоматизации фармацевтических предприятий и лабораторий. Могилёвская компания «Этна-Бел» работает над системой управления рынком ценных бумаг.

В Парк высоких технологий вступили и компании с участием иностранных инвестиций. «Лайфтех» занимается разработкой цифровых продуктов для группы компаний Turkcell – турецкого гиганта сотовой связи. Зарегистрировался «Центр разработки программного обеспечения АрасКорп» - глобальной софтверной компании из США, которая создаёт системы по управлению сложными производственными процессами. Пришли компании из Сингапура, Франции, Нидерландов.

Новые резиденты работают в сферах машинного обучения, компьютерного зрения, дополненной реальности, искусственного интеллекта, финансовых технологий, промышленности, образования, телемедицины, биотехнологий, майнинга, электронной коммерции, видеоигр, киберспорта.

Порядка 20 резидентов сосредоточены на создании собственных продуктов. 4 компании (имеющих на текущий момент статус резидента Парка высоких технологий) расширили свои виды деятельности.

4 компаниям было отказано в регистрации в качестве резидента. 5 компаний лишены статуса резидента.

На сегодня в Парке высоких технологий 505 компаний.

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