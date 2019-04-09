Белорусские операторы введут единый сервис идентификации в интернете

На выставке "ТИБО-2019" был представлен новый межоператорский сервис по упрощенной авторизации абонентов в интернете с помощью номера мобильного телефона Mobile Connect.

При помощи одной кнопки пользователи смогут в один клик пройти авторизацию на сайтах Идентификация и передача данных будет осуществляться по защищенным каналам мобильного оператора. Передача личной информации будет возможна только с согласия абонента.

Соглашение о запуске межоператорского сервиса по упрощенной авторизации подписали белорусские операторы velcom| А1, МТС, life:) и Ассоциация GSM (GSMA).

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